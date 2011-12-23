-ABD'den El Kaide için 10 milyon dolarlık ödül WASHINGTON (A.A) - 22.12.2011 - ABD, El Kaide terör örgütünün mali kaynağı olduğu belirtilen ve ''İran'da faaliyet gösteren'' İzzeddin Abdülaziz Halil adlı bir Suriyeli hakkında bilgi getirenlere 10 milyon dolar ödül vereceğini bildirdi. Dışişleri Bakanlığından üst düzey güvenlik yetkilisi Robert Hartung, ''terörizme mali kaynak sağlayan biri için ilk kez böyle bir ödül konulduğunu'' belirtti. Washington'a göre, Suriye Kamışlı doğumlu olan bu kişi ''Yasin el Suri'' olarak da biliniyor. Hazine Bakanlığı, temmuz ayında bu kişiyi, ''İran'da yaşayan ve El Kaide ile İran arasında varılan anlaşma çerçevesinde bu ülkeden faaliyetlerini sürdüren üst düzey bir lojistik destekçisi'' olarak göstererek, hakkında cezai işlem uygulamıştı. El Suri'nin, fon transferi ve İran üzerinden Pakistan'daki El Kaide'ye ulaşacak Ortadoğu bölgesi kökenli militanları bir araya getirmek gibi görevleri olduğu, bu kişinin, İran'da tutuklu olan El Kaide üyelerinin serbest bırakılmasına ve Pakistan'a nakline olanak sağladığının da düşünüldüğü belirtildi. ABD'ye göre, 2005'den bu yana İran'da aktif olarak faaliyet gösteren ve ''El Kaide'nin önemli bir fon toplayıcısı'' olan Yasin el-Suri Irak ve Afganistan'a önemli miktarlarda para transferinde bulunuyor.