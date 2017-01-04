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BBC Türkçe

ABD'den El Bab operasyonuna uçak desteği

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Peter Cook, koalisyon uçaklarının Suriye'de Türkiye'ye destek uçuşu gerçekleştirdiğini ancak herhangi bir saldırı yapmadığını açıkladı: 'Amaç güç gösterisiydi'

04 Ocak 2017 02:43

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Peter Cook, koalisyon uçaklarının Türkiye'ye destek uçuşu yaptığını açıkladı.

Suriye'nin kuzeyindeki El Bab kentini IŞİD'in elinden almak için operasyon yürüten Türk askerlerine destek için koalisyon uçakları tarafından uçuşlar gerçekleştirildiğini söyleyen Cook, bu uçakların herhangi bir saldırı gerçekleştirmediğini belirtti.

Cook, bu uçuşların amacının "güç gösterisi" olduğunu söyledi:

"Anladığım kadarıyla Türk güçlerine ateş açılınca bir destek çağrısı geldi ve koalisyon uçakları uçuşlar gerçekleştirdi".

Türk hükümeti, ABD liderliğindeki IŞİD karşıtı koalisyonun Fırat Kalkanı operasyonuna hava desteği vermemesinden şikayetçiydi.

ABD'li Albay John Dorrian, Kasım ayında yaptığı açıklamada operasyona uluslararası koalisyon güçlerinin hava desteği vermediğini çünkü operasyonun Türkiye tarafından "bağımsız" bir şekilde başlatıldığını söylemişti.

Başbakan Binali Yıldırım da bugün TBMM'de yaptığı grup toplantısında "Mücadeleyi yapan sadece Türkiye. Amerika'nın da bir halt ettiği yok, diğerlerinin de bir şey yaptığı yok. Laftan başka bir şey yok. Yaptıkları var. YPG'ye, PYD'ye açıkça silah veriyorlar; Türkiye'de daha fazla anarşi olsun, daha fazla terör olsun diye. Bu dostluğa sığmaz" ifadelerini kullanmıştı.

Reuters'a konuşan ve adını açıklamak istemeyen bir ABD'li kaynak, Peter Cook'un bahsettiği uçuşun Perşembe günü gerçekleştiğini söyledi.

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