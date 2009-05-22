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Dünya

ABD'den domuz gribi konusunda Türkiye'ye teşekkür

22 Mayıs 2009 17:13

ABD, H1N1 virüsüne maruz kaldığı belirlenen Amerikan vatandaşları ve yakınlarına yardım eden Türk yetkililer ile tıbbi personele teşekkür etti.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "ABD Büyükelçiliği, H1N1 virüsüne maruz kaldığı belirlenen Amerikan vatandaşları ve yakınlarına yardım eden Türk yetkililer ile tıbbi personelin yetkinliği, işbirliği ve müşfik yaklaşımından dolayı en içten takdir duygularını ifade eder" denildi.

Büyükelçilik, bu yetkililer ve personel sayesinde, hastalığa maruz kalan kişilerin tanı ve tedavisinin yapıldığını ve hepsinin evlerine dönmesine yardımcı olunduğunu bildirdi.

ABD'den Irak'a gitmek üzere İstanbul Atatürk Havalimanından 14 Mayısta Türkiye'ye giriş yapan iki kişide "domuz gribi" virüsü tespit edilmişti. Amerikan vatandaşı Iraklı hastalar ve beraberinde seyahat eden aileleri, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmış ve H1N1 virüsü açısından bu kişilerin testlerinin negatif çıktığı belirtilmişti. Sağlık Bakanlığı da dün hastaların iyileştikleri için hastaneden taburcu edildiğini duyurmuştu.

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