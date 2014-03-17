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Dünya
Deutsche Welle

ABD'den Doğu Akdeniz'de operasyon

ABD özel harekat timleri Kıbrıs açıklarında Libyalı isyancılara ait olduğu belirtilen bir petrol tankerine operasyon düzenledi.

17 Mart 2014 14:47


"Morning Glory" isimli petrol tankeri Libyalı isyancıların denetimindeki El Sidre limanda bu ay başında ham petrol yüklenerek Kuzey Kore'ye yola çıkmıştı. Libya hükümeti gemiyi bombalamakla tehdit etmiş, isyancıları durduramamıştı.

ABD Deniz Kuvvetleri'ne bağlı özel harekat timleri gemiye dün akşam, Kıbrıs'ın güneydoğusunda baskın düzenledi.

Uluslar arası sularda yapılan baskına, Libya ve Kıbrıs hükümetlerinin ABD Savunma Bakanlığı'na yaptığı başvuru üzerine karar verildiği belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı, Avrupa Özel Harekat Komutanlığı'na (SOCEUR) bağlı timlerin "Morning Glory" isimli tankerin kontrolünü ele geçirdikleri kaydedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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