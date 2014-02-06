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Dünya
Deutsche Welle

ABD'den 'diş macunu' uyarısı

ABD, Kış Olimpiyatları açılışı öncesinde Rusya'ya sefer yapan havayollarını 'diş macunu tüpüne' patlayıcı yerleştirilebileceği konusunda uyardı.

06 Şubat 2014 13:17


Amerikan basınında yer alan haberlere göre ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada patlayıcı maddelerin diş macunu tüpü veya kozmetik şişeleri içerisinde uçağa sokulabileceği, bu maddelerle yapılabilecek bombaların ise uçakta patlatılabileceği ya da fark edilmeden Olimpiyat Köyü'ne sokulabileceği ifade edildi.

Açıklamada, Avrupa'dan Rusya'ya yapılan direk uçuşlarda ise böyle bir ihtimalin çok daha düşük olduğu kaydedildi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamasında "Güvenlik tertibatımız bir dizi görünen ve görünmeyen tedbiri içermektedir" ifadesine yer verilirken, hâlihazırda ABD'ye yönelik belirli bir tehdidin söz konusu olmadığı belirtildi.

"Bu kesinlikle endişelenilmesi gereken bir tehdit" şeklinde konuşan Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi üyesi Peter King, kaygıların kesinlikle yerinde olduğunu kaydetti.

Olası tehditlerin önceden tespit edilebilmesi için Amerikan istihbaratının 24 saat tetikte olduğu belirtilirken, Rusya'nın ABD'ye konuyla ilgili yeterince bilgi vermediği eleştirisi yapılıyor. Olimpiyatlarla ilgili olarak güvenlik alanındaki işbirliğinin daha önceki Olimpiyat oyunları sırasında İngiltere, Çin ve Yunanistan ile olandan çok daha kötü olduğu belirtiliyor.

ABD'de geçen haftalarda da Olimpiyat Oyunları'na katılan sporculara ve izleyicilere Olimpiyat Köyü dışında üzerinde Amerikan bayrağı bulunan takım kıyafetlerini giymemeleri uyarısı yapılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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