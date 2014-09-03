ABD'den dinleme açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, Alman basınında yer alan, ABD istihbarat makamlarının Türkiye'ye yönelik faaliyetlerine dair haberlere ilişkin, "Politika gereği, iddia edilen istihbarat faaliyetleriyle ilgili kamuoyu önünde yorum yapmıyoruz. Bu iddiaları Türk yetkililerle görüştüğümüzü size teyit edebilirim" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, günlük basın brifinginde Alman basınında yer alan dinleme iddialarıyla ilgili sorular üzerine, "Türkiye'nin dostu ve müttefiki olarak, aralarındaki yakın ortaklığı güçlendirmeye ve kilit alanlardaki işbirliğini devam ettirmeye olan bağlılıklarını koruduklarını" belirtti.

Politika gereği, iddia edilen istihbarat faaliyetleriyle ilgili kamuoyu önünde yorum yapmadıklarını, ancak bu iddiaları Türk yetkililerle görüştüklerini teyit edebileceğini kaydeden Psaki, bu görüşmelerin devam edeceğini söyledi.

Psaki, "Eğer bu iddialar doğruysa, ABD hükümetinin Türkiye'deki faaliyetlerini sona erdireceğinin sözünü verebilir misiniz " sorusu üzerine, ABD Başkanı Barack Obama'nın, ülkesinin istihbarat toplama yöntemlerini yeniden gözden geçirmeye dönük çabalarına değindiği ve bir dizi reform tedbiri açıkladığı bu yıl başındaki konuşmasını hatırlatarak, "Bunun ötesinde söyleyebileceğim birşey yok" ifadesini kullandı.