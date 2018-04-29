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BBC Türkçe

ABD'den 'diktatör' olarak tanımladığı Venezuela lideri Maduro'ya yaptırım kararı

ABD, Venezuela'da Pazar günü düzenlenen Kurucu Meclis seçimleri nedeniyle Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu 'diktatör' olarak tanımladı ve kendisine yönelik yaptırım kararı aldığını açıkladı.

29 Nisan 2018 20:30

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu 'diktatör' olarak tanımladı ve kendisine yönelik yaptırım kararı aldığını açıkladı.

Yaptırımlara göre ABD'li şirketler ve kişilerin Maduro'yla ticari ilişki kurması yasaklandı.

ABD'nin kararı Pazar günkü seçimler ardından geldi.

Maduro, yeni anayasayı yazacak Kurucu Meclis'in üyelerini belirleyen seçimler sonrası zaferini ilan etmişti.

Venezuela Seçim Komisyonu, seçimlere katılımın yüzde 41.5 olduğunu açıkladı.

Muhaliflerin oluşturduğu koalisyon ise, seçmenlerin yüzde 88'inin oy vermediğini ve sonuçları tanımadıklarını belirtti.

Seçim sırasında yaşanan şiddet olaylarında en az 10 kişi hayatını kaybetti.

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