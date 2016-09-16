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BBC Türkçe

ABD'den Deutsche Bank'a: 14 milyar dolar verin anlaşalım

ABD Adalet Bakanlığı, verdiği konut kredileriyle 2008 ekonomik krizine katkısı olmakla suçladığı Deutsche Bank'la 14 milyar dolar karşılığında anlaşılabileceğini açıkladı

16 Eylül 2016 16:38

ABD'de kullandırdığı sorunlu konut kredileri nedeniyle 2008 küresel krizine neden olan finans kuruluşları arasında gösterilen Deutsche Bank'a ABD Adalet Bakanlığı 14 milyar dolar karşılığında davaları düşürmeyi teklif etti.

Ancak Avrupa'nın en büyük bankası olan Deutsche Bank, bu tutarın o dönemde kullandırılan sorunlu kredilerin tutarından çok daha yüksek olduğunu ifade ederek ödemeyi yapmayacağını söyledi.

ABD'li yetkililer ve Deutsche Bank'ın uzlaşma tutarını uzun aylar boyunca müzakere etmesi bekleniyor. Piyasa beklentileri, ABD Adalet Bakanlığı'ndan çok daha düşük bir uzlaşma bedeli çıkacağı yönündeydi.

Banka, "Müzakereler asıl şimdi başlıyor. Deutsche Bank da diğer bankalar gibi daha düşük meblağlarda uzlaşmayı umuyor" dedi.

ABD'de faaliyet gösteren bankalar, krediyi geri ödeme gücü olmayan kişilere yüksek faizli konut kredileri satmakla ve bu kredileri, mortgage'a dayalı yatırım araçlarına dönüştürüp risksiz ürünlermiş gibi pazarlayıp yatırımcılara sunmakla suçlanıyor.

Adalet Bakanlığı Citigroup'a 2014'te 12 milyar dolar karşılığında uzlaşma teklif etmiş, ancak Citigroup yalnızca 7 milyar dolar ödeyerek aleyhindeki davaların düşmesini sağlamıştı.

ABD'nin en büyük yatırım bankası Goldman Sachs ise Ocak ayında 5,1 milyar dolar ödemeyi kabul etmişti.

Deutsche Bank'tan talep edilen meblağ, ekonomik kriz sonrasında ABD yetkilileri tarafından bugüne kadar bankalara verilmiş para cezalarından en büyüğü.

Ceza Deutsche Bank'ın zor bir zamanına denk geldi. Yılın ikinci çeyreğinde Deutsche Bank'ın gelirleri yüzde 20 gerilemiş ve kârı da yüzde 67 düşmüştü. ABD Adalet Bakanlığı'ndan gelen açıklamaların ardından bankanın hisseleri yüzde 7 değer kaybetti.

İngiliz aracı kurum ETX Capital'dan Neil Wilson talep edilen ceza tutarını belirleyen mali denetçilerin 'iyilik yapmaktan çok zarar vermeye başlamış olabileceğini' söyledi.

Wilson, ceza tutarının açıklanan 14 milyar doların üçte birine kadar düşebileceğini ifade ediyor; Ancak o düşüşten sonra dahi piyasa değeri 18 milyar euroya kadar inmiş olan Deutsche Bank'ın büyük sorunlar yaşayabileceği uyarısını yapıyor.

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