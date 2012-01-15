-ABD'den Denktaş için başsağlığı LEFKOŞA (A.A) - 15.01.2012 - Amerika Birleşik Devletleri (ABD), KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın ölümü üzerine mesaj yayımladı ve Denktaş ailesi ile Kıbrıs Türk toplumuna başsağlığı dilediğini bildirdi. ABD Lefkoşa Büyükelçiliği Kuzey Ofisi'nden yayımlanan mesajda, ''Amerika Birleşik Devletleri, Denktaş ailesine ve Kıbrıs Türk toplumuna Kıbrıslı Türk lider Rauf Denktaş'ın vefatı nedeniyle başsağlığı diler'' denildi. Mesajda, ABD'nin, ''tüm Kıbrıslıların'' yararı için Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulmaya yardımcı olma taahhüdünü sürdürdüğü de belirtildi.