ABD'den Davutoğlu'na 'Algı operasyonu' cevabı

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun, "Türkiye'ye dönük bir algı operasyonu yapılıyorsa hepimizin buna ortak tepki vermesi gerek" sözlerine ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Marie Harf yanıt verdi. Harf, "İnsanların Türkiye'ye yönelik algısını, bakışını Youtube'a yapılan engellemenin durdurulması, Twitter'ın bloke edilmemesi ile değişir. Asıl bu engellemeler başka yerlerdeki insanların, 'Hey bakın, Türkiye'de basın özgürlüğü sandığımız kadar da iyi değilmiş' diye düşünmelerine yol açıyor" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun, ABD kökenli bağımsız düşünce kuruluşu Özgürlük Evi'nin, yıllık küresel basın özgürlüğü raporunda Türkiye'ye ilk kez 'kısmen özgür' ülkeler listesinden çıkarmasına ve 'basını özgür olmayan' ülkeler listesinde yer vermesine yönelik değerlendirmesine ABD'den yanıt geldi.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun, "Türkiye'ye dönük bir algı operasyonu yapılıyorsa hepimizin buna ortak tepki vermesi gerek" sözleri ABD'de yankı buldu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Marie Harf, gündelik basın toplantısında Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun değerlendirmesi ile ilgili soruya verdiği yanıtta, "İnsanların Türkiye'ye yönelik algısını, bakışını Youtube'a yapılan engellemenin durdurulması, Twitter'ın bloke edilmemesi ile değişir. Asıl bu engellemeler başka yerlerdeki insanların, 'Hey bakın, Türkiye'de basın özgürlüğü sandığımız kadar da iyi değilmiş' diye düşünmelerine yol açıyor" diye konuştu.

Marie Harf, "Washington'da Türkiye'ye yönelik bir algı operasyonu var mı" sorusunu da "Kesinlikle hayır. Kesinlikle hayır, nokta!" diye yanıtladı. Özgürlük Evi'nin basın özgürlüğü raporunun, basın özgürlüğünün son on yılda dibe vurduğunu gösterdiğini belirten Harf, kendileri için önemli olan bu konunun olduğunu belirterek, "Bu salonda, basın özgürlüğüne gelen kısıtlamalar konusunda çok konuştuk. Rusya'da olsun, Venezüella'da olsun, yada Twitter ve Youtube ile ilgili Türkiye'de olsun. Bu konunun önemli olduğuna inanıyoruz, bu da çok açık" dedi.

Özgürlük Evi'nin raporunda yer alan öneri ve analizlerin bir bölümü ile aynı fikirde olduklarını belirten Harf, "Türkiye'de basın özgürlüğü konusundaki kaygılarımızı Türk yetkililere de ilettik. Sosyal medya sitelerinin açılması konusunda bunu yapmayı da sürdüreceğiz" diye konuştu.