ABD'den Darwin'e sansür

ABD’deki dağıtımcılar, festivallerde büyük sükse yapan ve beğenilen ‘Yaradılış’ filmini Amerikan kamuoyunda sert tartışmalara neden olacağı endişesiyle ABD'ye getirmedi. Yapımcı Jeremy Thomas, ‘Evrimin ABD’de el yakan bir konu olmasına inanamıyorum’ dedi.



Evrim teorisinin babası, İngiliz doğa tarihçisi Charles Darwin hakkında İngiliz yapımcı Jeremy Thomas’ın yaptığı “Creation” (Yaradılış) adlı film için ABD’de dağıtım firması bulunamadı. İngiltere’deki prömiyeri geçen pazar yapılan ve başrolünü aktör Paul Bettany’nin oynadığı film, Avustralya’dan İskandinavya’ya pek çok ülkeye satıldı. “Yaradılış”, Toronto Film Festivali’nin açılış filmi olarak da seçildi. Ancak ABD’deki dağıtım firmaları, dini inancı Avrupa’ya göre çok daha güçlü olan Amerikan kamuoyunda sert tartışmalara neden olacağı gerekçesiyle filmin dağıtımını üstlenmedi.



Araştırma kuruluşu Gallup’un geçen şubatta yaptığı bir kamuoyu yoklaması, Amerikalıların yalnızca yüzde 39’unun evrim teorisine inandığını ortaya koydu. Filmleri Hıristiyanlık perspektifinden irdeleyen movieguide.org adlı itibarlı bir site de Darwin için “insan ırkının ıslahını savunanların babası” şeklinde bir değerlendirme yaptı. Darwin’i “ırkçı” ve “yobaz” olarak niteleyen site, 1800’lü yılların doğa tarihçisinin tek mirasının “kitle katliamları” olduğunu iddia etti. Sitede, “Onun yarı pişmiş teorisi Adolf Hitler’i etkiledi ve insanlığa karşı suç işlemesine yol açtı. Klonlama ve genetik mühendisliği de Darwin’in eserleri” denilerek İngiliz bilim adamı kınandı.



Darwin filmi, ABD’deki Hıristiyan web siteleri arasında da tartışılıyor. Evrim için yaygın olarak “bir asırdan beri sürdürülen çabalara rağmen ciddi bir kanıtı ortaya konulamayan aptalca bir teori” yorumu yapılıyor.



Her yere ulaştı



Daily Telegraph’a göre, Oscar ödüllü yapımcı Jeremy Thomas, Darwin’in, “Türlerin Kökeni” eserinin yayımlanmasından 150 yıl sonra bile böyle bir tavır takınılmasına çok şaşırdığını söyledi. “2009’da böyle bir şeyle karşılaşmak inanılmaz” diyen Thomas, “Filmin ABD’de dağıtımcısı yok. Dünyada her yere ulaştı, ABD’ye giremedi. Bunun nedeni de konusu. (Oysa) Seyredenler gördükleri en iyi film olduğunu belirtiyor. Evrimin ABD’de el yakan bir konu olmasına inanamıyorum. ABD’de hâlâ dünyanın Tanrı tarafından 6 günde yaratıldığına inanılıyor. ABD, New York ve Los Angeles dışında dinci bir toplum” şeklinde konuştu. Jeremy Thomas, Darwin’i filmde ellerinden geldiğince tarafsız bir yaklaşımla anlatmaya özen gösterdiklerini belirterek, “Darwin hayatında hiçbir zaman ‘dini öldürün’ demedi ki” ifadesini kullandı.



Film, Darwin’in torununun torunu Randal Keynes’in kitabı senaryolaştırılarak çekildi. Filmde, 1851’de kızı Annie’nin ölümü üzerine Darwin’in “inanç ve mantıksal düşünce” arasında yaşadığı iç mücadele konu ediliyor.



Jeremy Thomas’ın (sağda) yapımcılığını üstlendiği ‘Son İmparator’ 1987’de ‘En İyi Film’ Oscarı almıştı. Jon Amiel’in yönettiği ‘Yaradılış’ta Darwin’i Paul Bettany (üstte) canlandırdı.