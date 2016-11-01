ABD’den Cumhuriyet’e yönelik operasyon için açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’deki muhalif basın kuruluşlarına yönelik operasyonlar karşısında ‘derin bir kaygı’ duyulduğunu kaydetti.

‘FETÖ ve PKK adına suç işlemek' iddiasıyla düzenlenen operasyonda, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, yazarlar Aydın Engin, Hikmet Çetinkaya, Güray Öz, Hakan Kara ve Turhan Günay da dahil olmak üzere 12 kişi gözaltına alınmasını değerlendiren Dışişleri Bakanlığı sözcüsü John Kirby, ABD’nin Türkiye’nin 15 Temmuz’daki darbenin arkasında bulunan isimleri ortaya çıkarma çabasına saygı duyduğunu belirterek şunları söyledi:

“ABD, Türkiye’deki muhalif basın organlarına yönelik resmi baskının artışı konusunda derin bir endişe duyuyor.”