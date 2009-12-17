ABD'den Credit Suisse'e İran cezası

T24 - İsviçre bankacılık grubu Credit Suisse ABD tarafından konan İran yaptırımlarınıı ihlal ettiği gerekçesiyle 536 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti.



Banka, adlarına milyonlarca dolarlık işlem yaptığı İranlı müşterilerinin isimlerini sistemli olarak gizlemekle suçlanıyordu.



Credit Suisse ayrıca Libya, Sudan ve Birmanya'ya da yaptırımları aşmalarında yardımcı olmakla suçlanıyor.



Banka konuya ciddiyetle eğildiğini ve güvenilirlik ve kurallara uyum konusunda en yüksek standardı tutturmakta kararlı olduğunu bildirdi.



İşlemler dörde katlandı



Ocak ayında İngiltere merkezli Lloyds-TSB bankası Amerika Birleşik Devletleri yetkililerine 350 milyon dolar ceza ödemişti.



İngiliz bankası İran, libya ve Sudan'daki müşterilerinin Amerikan kurumları ve şirketleriyle iş yapabilmelerini sağlamak için kayıtlarda sahtecilik yapmakla suçlanmıştı.



Amerikan hükümeti, yabancı kuruluşlara, işlemleri ABD ile de bağlantılı ise, yaptırım uygulanan ülkelerle iş yaptıkları zaman ceza uygulayabiliyor.



Son olayda Amerikan yönetimi tarafından kaleme alınan belgelerde, "Credit Suisse'in iç yazışmaları yaklaşık on yıldır sürekli olarak Amerikan yaptırımlarından kaçınmanın yollarını tartıştıklarını gösteriyor" denildi.



Amerikalı yetkililer, Lloyds TSB bankası İran ile çalışmaya 2003 yılında son verince İran bankalarının Credit Suisse'e yöneldiğini kaydediyorlar.



Böylece İsviçre bankasının İranlı müşterilerinin dolar işlemlerinin sayısının 2002 ile 2005 yılları arasında dörde katlandığı ama bankanın 2006'dan itibaren yaptırımları ihlal eden işlemlerini azaltmaya yöneldiği kaydediliyor.