ABD'den Çinli ve Rus şirketlere yaptırım kararı

ABD Hazine Bakanlığı, “Kuzey Kore’nin yasa dışı sevkiyatlarını kolaylaştırdığı” iddiasıyla, Çin ve Rus şirketlerine yönelik yeni yaptırımları açıkladı.

CNBC’nin haberine göre işlemler, bir kişiye ve üç şirkete yönelik. Bu işletmeler arasında Çinli bir lojistik şirketi ve Singapur’daki yan kuruluşu ve Rusya merkezli Profinet şirketi ile şirketin genel müdürü yer alıyor.

ABD Hazine Bakanlığı, “Kuzey Kore’nin yasa dışı sevkiyatlarını kolaylaştırdığı” iddiasıyla, Çin ve Rus şirketlerine yönelik yeni yaptırımları açıkladı.

CNBC’nin haberine göre işlemler, bir kişiye ve üç şirkete yönelik. Bu işletmeler arasında Çinli bir lojistik şirketi ve Singapur’daki yan kuruluşu ve Rusya merkezli Profinet şirketi ile şirketin genel müdürü yer alıyor.

“ABD, gemileri engellemek için harekete geçecek”

Hazine Bakanı Steven Mnuchin, “Hazine, Kuzey Kore’deki mevcut yaptırımları uygulamaya devam edecek. Yasadışı sevkiyatları kolaylaştıran ve gelir akışı sağlayacak şirketleri, limanları ve gemileri engellemek için harekete geçecek” dedi.

ABD Hazine Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, lojistik şirketi olan Çin merkezli Dalian Sun Moon Star’ın ve Singapur merkezli SINSMS’in ABD ve BM kurallarını ihlal ederek alkol, tütün ve sigara gibi maddeleri Kuzey Kore’ye göndermek için sahte nakliye belgelerini kullandığı iddia edildi.

ABD’ye göre, Kuzey Kore, yasa dışı sigara ticaretinden yılda bir milyar dolardan fazla gelir elde ediyor.