ABD'den Çin'in Kuzey Kore önerisine ret

ABD, Asya bölgesindeki askeri faaliyetlerini durdurması karşılığında Kuzey Kore'nin füze ve nükleer denemelerine son vermesi yönünde Çin tarafından yapılan öneriyi reddetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, önerinin "uygulanabilir anlaşma" olmadığını söylerken, Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki Büyükelçisi Nikki Haley de Kuzey Kore'nin "rasyonel" davranmadığını belirtti.

Çin söz konusu öneriyi, Kuzey Kore'nin dört balistik füze deneyerek uluslararası yaptırımları ihlal etmesinin ardından gündeme getirmişti.

Diğer yandan, ABD de Güney Kore'ye füze savunma kalkanı kurmaya başladı. Ayrıca, Güney Kore ordusu ile birlikte yıllık büyük askeri tatbikatı da devam ediyor. Bu ortak tatbikatlar Kuzey Kore'nin tepkisine yol açıyor.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Kore yarımadasındaki güvenlik durumunu "hiç yavaşlamadan birbirine doğru ilerleyen iki hızlı trene" benzetti.

Wang, tüm tarafların karşılıklı olarak askeri faaliyetleri askıya almasının tansiyonu düşürmenin ve müzakereleri yeniden başlatmanın ilk adımı olacağını da sözlerine ekledi.

Ancak ABD Dışişleri Bakanı Mark Toner, bu önerinin "elmalarla portakalları" kıyaslamak gibi olduğunu öne sürdü.

Toner, "Güney Kore ile yaptığımız askeri işbirliği kapsamında attığımız adımlar, Kuzey Kore'nin uluslararası hukuka yönelik açık saygısızlığıyla hiçbir şekilde kıyaslanamaz" dedi.

BM Güvenlik Konseyi, Çarşamba günü Kuzey Kore'yi görüşmek üzere olağanüstü toplandı ve son yapılan füze denemelerini olağandan çok daha sert bir açıklamayla kınadı.

Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore'yi bölgesel bir silahlanma yarışı başlatma riski taşıyacak şekilde "giderek daha istikrarsızlaştırıcı davranmakla" suçladı.