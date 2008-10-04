ABD'den Çin'i kızdıracak silah satışı

ABD hükümeti, Tayvan'a saldırı helikopterleri ve füzeler dahil yaklaşık 6.5 milyar dolarlık silah satışı planladığını bildirdi



Hükümetin Kongreye sunduğu pakette, Tayvan'a 30 Apache helikopteri ve 330 adet Patriot füzesi ile 32 adet denizaltıdan atılan Harpoon füzeleri satışı planı da yer alıyor.



Pentagon'un Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı tarafından Kongre üyelerine yapılan açıklamada, silah satışının Tayvan'ın ordusunu modernleştirme yolundaki devam eden çabalarını destekleyeceği ifade edildi.



Milletvekillerinin, Çin'in de tepkisini çekecek olan paketteki 6 ayrı silah anlaşmasını durdurmak için 30 günü bulunurken, bu yöndeki bir adımın çok nadir beklendiği çünkü büyük silah anlaşmalarının, olasılıklar gözününde tutularak ayrıntılı değerlendirildikten sonra kamuoyuna açıklandığına dikkat çekiliyor.



Pekin, 1949 yılında Çin Komünist Partisi'nin kazandığı iç savaş sonrası ayrılan, milliyetçi Çin hükümetinin kurulduğu Tayvan'ı topraklarının ayrılmaz parçası olarak görüyor.



ABD, politika değişikliğine giderek 1979'da "tek Çin'i" kabul etti ancak Tayvan'ın en büyük müttefiki ve silah tedarikçisi olması sürdürdü.