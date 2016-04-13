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Dünya

ABD'den Çin'e kaplumbağa kaçırdığı iddia edilen kişiye 4 yıl 9 ay hapis cezası verildi

Kai Xu, kaplumbağaları eğitim parasını çıkarmak için sattığını söyledi

13 Nisan 2016 16:46

ABD'nin Michigan eyaletinden Çin Halk Cumhuriyeti'ne binlerce kaplumbağa kaçırdığı iddia edilen Kai Xu, 4 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Kaplumbağaların değerinin 1 milyon dolardan fazla olduğu belirtildi. 

NTV'de yer alan habere göre, Yargıç John Corbett O'Meara, ABD'de besicilerden kaplumbağa satın almanın yasa dışı olmadığı halde Kai Xu'yu kaplumbağaları izinsiz bir şekilde Çin'e gönderdiği için suçlu buldu.

Aslen Çinli olan Kai Xu, mahkemede yaptığı savunmada kaplumbağaları eğitim parasını çıkarmak için sattığını söyledi. Kararın temyize götürülmesi bekleniyor. 

ABD-Kanada sınırında 19 ay önce bacağına yapıştırılmış 51 kaplumbağa ile yakalanan Kai Xu, o tarihten beri tutuklu yargılanıyor. Kai Xu'nun yurt dışına kaçırdığı binlerce kaplumbağanın değerinin 1 milyon dolardan fazla olduğu belirtiliyor.

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