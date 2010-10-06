-ABD'DEN ÇİN'E DÖVİZ KURU BASKISI WASHINGTON (A.A) - 06.10.2010 - ABD yönetimi, esnek döviz kuruna yönelmede daha fazla ilerleme kaydetmesi için Çin'e baskıyı artırıyor. Hazine Bakanı Timothy Geithner, Brookings Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada, ''Para biriminin önemli ölçüde değerinin düşük olduğu ülkelerde değer artışını görmek özellikle önemli'' dedi. Konuşmasında ülke ismi vermese de açıkça Çin'e gönderme yapan Geithner, sorunun, büyük ekonomilerin para birimlerinin değerini düşük tutmasının diğer ülkelerin de aynısını yapmasına yol açması olduğunu söyledi. Geithner, ''Bu tutumun toplu etkisi gelişmekte olan ülkelerde enflasyon ve varlık balonları riski taşıyor ve ayrıca tüketimin büyümesine olumsuz yansıyor'' diye konuştu. Geithner, ülkelerin ekonomiyi teşvik önlemlerini çok hızlı çekmemesinin kritik öneme sahip olduğunu, bu önlemlerde aceleci davranmanın mevcut toparlanmaya zarar verme riski bulunduğu uyarısında bulundu. Hazine Bakanı Geithner, ''Bugün küresel ekonomi için en büyük risk, büyük ekonomilerin büyüme konusunda beklenenin altında kalmasıdır. Uzun vadede mali sürdürülebilirliği sağlamaya yardımcı olacak planları uygulamaya koyarken bile yakın vadede toparlanma için iyi hedeflenmiş desteği vermeye devam etmeye ihtiyacımız var'' dedi.