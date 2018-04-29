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BBC Türkçe

ABD'den Çin ve Rus şirketlerine Kuzey Kore yaptırımları

ABD, Kuzey Kore'nin nükleer programına destek olduğunu öne sürdüğü Rus ve Çin şirketine yaptırım kararı aldı. Çin ise ABD'nin "hatasını düzeltmesini" ve Çin şirketlerini listeden çıkarmasını talep etti.

29 Nisan 2018 20:30

ABD, Kuzey Kore'nin nükleer programına destek olduğunu öne sürdüğü Rus ve Çin şirketine yaptırım kararı aldı. Yaptırıma maruz kalanlar arasında 10 şirket ve 6 şahıs bulunuyor.

Ağustos ayının başında BM Güvenlik Konseyi Kuzey Kore'ye daha fazla yaptırım uygulamayı onaylamıştı.

ABD Hazinesi, bu son adımla Kuzey Kore üzerindeki baskıların artacağını belirtti.

Çin ise bu hamlenin ardından hızla bir açıklama yaparak ABD'nin "hatasını düzeltmesini" ve Çin şirketlerini listeden çıkarmasını talep etti.

ABD Hazinesi'nin bu kararının ardından ABD'li şahıslar ve şirketler, yaptırıma maruz kalan şahıs ve şirketlerle iş yapamayacak.

ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerginlik son dönemde artmış, Kuzey Kore ABD'nin Pasifik Okyanusu'ndaki adası Guam açıklarında füze denemesi yapacağını açıklarken Donald Trump Kuzey Kore'nin "dünyanın daha önce görmediği türden ateş ve öfke" ile karşılaşacağını söylemişti.

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