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Dünya

ABD'den Çin çeliğine 5 kat vergi zammı

Geçen yıl Çin'den ABD'ye yaklaşık 272 milyon dolarlık çelik ihracatı yapıldığı tahmin ediliyor

18 Mayıs 2016 18:32

Amerika Birleşik Devletleri, Çinli çelik üreticilerinden aldığı gümrük vergisini yüzde 522 artırdı.

ABD Ticaret Bakanlığı, Çinli üreticileri ürünlerini piyasa fiyatının altında satmakla suçluyor.

Vergi zammı özellikle Çin'de üretilen soğuk haddeli çelik levhalar için geçerli olacak. Bu çelik türü otomobil, konteyner yapımında ve inşaatlarda kullanılıyor.

ABD ve Avrupa'daki çelik üreticileri, Çin'in kendi iç pazarından artan malları dışarıya ucuza satarak fiyat kırdığını ve küresel pazar fiyatlarını çarpıttığını savunuyor.

ABD'deki başlıca çelik üreticileri ayrıca Uluslararası Ticaret Komisyonu'na yaptıkları başvuruda, Çin'den yapılan tüm çelik ithalatının yasaklanmasını istedi.

Üreticiler, Çin'in yarattığı haksız rekabet nedeniyle sadece geçen yıl 12 bin işçiyi işten çıkarmak zorunda kaldıklarını iddia ediyor.

Çin ise çelik üretimini azalttığını açıkladı ve diğer ülkelerin çelik sektörlerindeki sorunların, o ülkelerin ekonomilerinin zayıf olmasından kaynaklandığını öne sürdü.

Geçen yıl Çin'den ABD'ye yaklaşık 272 milyon dolarlık çelik ihracatı yapıldığı tahmin ediliyor.

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