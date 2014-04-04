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Dünya
Deutsche Welle

ABD'den çekilme uyarısı

İsrail ve Filistin taraflarının günlerdir barış müzakerelerini çıkmaza sokan tutumları üzerine, arabulucu konumundaki ABD, çabalarından vazgeçebileceği uyarısında bulundu.

04 Nisan 2014 20:40


ABD yönetimi, barış müzakerelerinin başarısızlığa uğramasından endişe ederek, İsrail ve Filistin Özerk Yönetimi üzerindeki baskıyı artırmaya başladı.

Hafta başından bu yana taraflar arasında cereyan eden gelişmeler üzerine arabulucu konumundaki ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, cuma günü bir açıklama yaptı.

New York Times gazetesi Kerry'nin, tarafların görüşmelerde ilerleme sağlanabilmesi adına yapıcı adımlar atmaya istekleri olmaması durumunda, ABD'nin de vakfedebileceği zaman ve çabanın sınırlı olduğu uyarısında bulunduğuna yer verdi.

Fas temasları sırasında açıklama yapan Kerry, taraflardan hiç birinin barış görüşmelerini sonlandırmak istediğini söylemediğini ancak ülkesinin de sonsuza kadar beklemeyeceği uyarısında bulundu.

Washington yönetiminin gelişmelerin ardından, tarafların barış görüşmelerine fazla katkı sağlamayan tutumlarını ayrıntılı olarak inceleyeceği belirtildi. Kerry'nin açıklaması, üç yıllık aranın ardından, sekiz ay önce yeniden başlatılan barış müzakereleri kapsamındaki en açık uyarı oldu.

Ortadoğu barış müzakereleri, İsrail'in daha önce anlaşıldığı üzere 26 Filistinli tutukluyu mart ayı sonunda serbest bırakmaması üzerine çıkmaza girdi. İsrail’in tutumu üzerine Filistin Özerk Yönetimi Lideri Mahmud Abbas uluslararası alanda devlet olarak tanınmak için harekete geçerek, BM’ye bağlı 15 organizasyona başvuru yapmıştı.

İsrail de barış müzakerelerinin başında uluslararası arenada girişimde bulunmayacağını taahhüt eden Filistin'in bu girişimi üzerine perşembe günü tutukluları serbest bırakma kararını durdurduğunu açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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FilistinABDYönetimiHaftaABD Dışişleri Bakanı John KerryYork TimesKerryFilistinliYönetimi Lideri Mahmud AbbasDeutsche Welle Türkçe DWRTRD/dpa GA/BS

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