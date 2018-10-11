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Dünya

ABD'den Brunson duruşmasına bir gün kala açıklama: Bırakılması Türkiye için doğru bir adım olur

Temmuz ayında ev hapsine alınan Brunson'ın 35 yıl hapsi isteniyor

11 Ekim 2018 15:05

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rahip Andrew Brunson'un 3. duruşmasına bir gün kala yeni bir açıklama yaptı. Pompeo, Brunson'un yarınki mahkeme tarafından serbest bırakılmasının Türkiye için doğru karar ve önemli bir adım olacağını söyledi.

Rahibin serbest bırakılmasının Türkiye için insani bir şey olacağını söyleyen Pompeo, "Çok kısa bir süre içerisinde Brunson ve eşi ABD’ye dönebileceğini umuyorum" dedi.

'FETÖ' ile bağlantıları bulunduğu suçlamalarıyla tutuklanan Brunson, İzmir'de devam eden yargılaması kapsamında 12 Ekim'de mahkemeye çıkacak.

Temmuz ayında ev hapsine alınan Brunson’ın 35 yıl hapsi isteniyor.

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