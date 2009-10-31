ABD'den BP'ye 87.4 milyon dolarlık rekor ceza

Çalışma Bakanı Hilda Solis, yaptığı açıklamada, İş Güvenliği ve Sağlık İdaresi'nin (OSHA), ülkenin en büyük üçüncü rafinerisinde eski ve yeni sorunlar tespit ettiğini, BP'nin çalışanların güvenliğini koruma taahhüdünü yerine getirmediğini söyledi.Solis, ''Sorunlar halledilmezse, bu başka bir felakete yol açabilir. 87 milyon dolarlık bir para cezası bu yaşamları geri getirmez ancak, bunun bir daha olmasına izin veremeyiz. İşyeri güvenliği bir slogandan çok daha fazla bir şeydir'' dedi.OSHA'nın 6 ay süren denetiminden sonra verilen 87,4 milyon dolarlık para cezası, idarenin tarihindeki en büyük para cezası olarak değerlendiriliyor.BP sözcüsü Robert Wine ise şirketin, rafineride güvenlik önlemlerini düzeltmek için çalışma pratiklerini değiştirmesi gereklerini kapsayan anlaşmaya tam olarak uyduğuna inandığını kaydetti.BP'nin para cezasını ödemek ve sorunları gidermek ya da cezaya itiraz etmek için 15 gün süresi bulunuyor.BP, 2005 yılında, İş Güvenliği ve Sağlık İdaresine (OSHA) o dönem, rekor seviyede 21,3 milyon dolar para cezası ödemiş ve idareyle 4 yıllık anlaşma sürecine girmişti. Anlaşmanın süresi Eylül ayında sona yaklaşırken, OSHA şirketi çok sayıda sorunun kaldığı konusunda uyarmıştı.