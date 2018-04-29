ABD'den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Kudüs vetosu

Mısır tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne sunulan ve ABD Başkanı Donald Trump'a Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımaktan vazgeçme çağrısı yapan karar tasarısı Washington tarafından veto edildi.

Konseyin diğer 14 üyesi ise tasarıya destek verdi.

Bu ülkeler ABD dışındaki diğer daimi üyeler Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile geçici üyeler Bolivya, Mısır, Etiyopya, İtalya, Japonya, Kazakistan, Senegal, İsveç, Ukrayna ve Uruguay.

Trump'ın 6 Aralık'ta açıkladığı karar, Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasını da öngörüyordu.

ABD'nin veto ettiği karar tasarısında ise Kudüs'ün statüsü konusunda alınan herhangi bir kararın "hiçbir yasal etkisi olmadığı", "geçersiz olduğu" ve "geri alınması gerektiği" belirtiliyordu.

Tasarıda ayrıca tüm ülkelere Kudüs'te büyükelçilik açmaktan kaçınmaları ve kentin statüsüyle ilgili BM kararlarına uymaları çağrısı yapılıyordu.