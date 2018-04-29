T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

ABD'den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Kudüs vetosu

Mısır tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunulan ve ABD Başkanı Donald Trump'a Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımaktan vazgeçme çağrısı yapan karar tasarısı Washington tarafından veto edildi. Konseyin diğer 14 üyesi ise tasarıya deste

29 Nisan 2018 20:30

Mısır tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne sunulan ve ABD Başkanı Donald Trump'a Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımaktan vazgeçme çağrısı yapan karar tasarısı Washington tarafından veto edildi.

Konseyin diğer 14 üyesi ise tasarıya destek verdi.

Bu ülkeler ABD dışındaki diğer daimi üyeler Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile geçici üyeler Bolivya, Mısır, Etiyopya, İtalya, Japonya, Kazakistan, Senegal, İsveç, Ukrayna ve Uruguay.

Trump'ın 6 Aralık'ta açıkladığı karar, Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasını da öngörüyordu.

ABD'nin veto ettiği karar tasarısında ise Kudüs'ün statüsü konusunda alınan herhangi bir kararın "hiçbir yasal etkisi olmadığı", "geçersiz olduğu" ve "geri alınması gerektiği" belirtiliyordu.

Tasarıda ayrıca tüm ülkelere Kudüs'te büyükelçilik açmaktan kaçınmaları ve kentin statüsüyle ilgili BM kararlarına uymaları çağrısı yapılıyordu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MısırBirleşmiş Milletler Güvenlik KonseyiABD Başkanı Donald Trump KudüsWashingtonKonseyinBirleşmiş MilletlerGüvenlik KonseyiABDRusyaFransaBolivya Mısır EtiyopyaJaponya Kazakistan SenegalUkraynaUruguayAralıkTel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Atatürk’ün dediği gibi güçlüyle güçsüz değil, güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24