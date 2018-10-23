ABD'den bir Cemal Kaşıkçı açıklaması daha: Detayları istiyoruz!

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsoloslukta yaşanan bir 'arbede' sonucu öldüğü yönündeki açıklamasını değerlendirdi. Bolton "ABD Kaşıkçı'ya ne olduğuna dair detayları bilmek istiyor" dedi.

Trump yönetiminin İran'a yönelik yaptırımlarının küresel petrol piyasası üzerinde etki yaptığını söyleyen ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, Trump'ın bu kararından hem ABD hem de Rusya'nın istifade edeceğini öne sürdü.

Rus radyo istasyonu Ekho Moskvy'ye konuşan Bolton, ABD'nin kendi petrol üretimi ve ihracatını artırdığını belirtip şunları söyledi:

"İran'dan petrol çıkışının azalmasından Rusya da istifade edecektir. Petrol fiyatlarının yükselmesi, bir petrol ihracatçısı olarak Rusya'ya da yarayacaktır. Biz petrol üreticileri olarak faydasını göreceğiz, ama tabii zamanla piyasa dengeye kavuşacaktır."

“Neden öldüğünü, kimin öldürdüğünü bilmemiz lazım”

İran'a yaptırımların davranışlarını değiştirmesi için maksimum baskı uygulamayı amaçladığını savunan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, diğer yandan Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğu’nda ölümüne açıklık getirilmesini beklediklerini belirterek şöyle konuştu:

“Biz laf dinlemek değil, gerçekleri öğrenmek istiyoruz. Öncelikle onun neden öldüğünü, onu kimin öldürdüğünü bilmemiz lazım. Bu sürecin tüm detaylarını bilmek istiyoruz…"

“Yeni Putin-Trump zirvesi olası”

"Biz açıklık talep ediyoruz, bu görüşmeleri yürütüyoruz" diye ekleyen Bolton, diğer yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında haziranda Helsinki'de yapılan baş başa zirvenin bir benzerinin daha düzenlenmesi ihtimalini 'mümkün' olarak değerlendirdi.