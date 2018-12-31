ABD'den bin ayrı Çin ürününe vergi muafiyeti

Nikkei Asian Review gazetesinin, ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi’nin yayınladığı muafiyet listesine dayanan haberine göre, ABD yönetimi Çin mallarına uygulanan tarifelerde 1,000 ürüne muafiyet tanıdı.



Muafiyetlerin, 250 milyar dolar değerindeki Çin malına ek tarife uygulamasının yürürlüğe girdiği Temmuz ayından itibaren geriye dönük olarak başlayan bir yıl için geçerli olacağı belirtildi.



Haberde, muaf tutulan ürünler arasında, kağıt yapım ekipmanı, konveyör bant bileşenleri, endüstriyel makineler ve elektronik parçalar gibi ürünler bulunduğu belirtildi.

(DHA)