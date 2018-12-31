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Dünya

ABD'den bin ayrı Çin ürününe vergi muafiyeti

Haberde, muaf tutulan ürünler arasında, kağıt yapım ekipmanı, konveyör bant bileşenleri, endüstriyel makineler ve elektronik parçalar gibi ürünler bulunduğu belirtildi

31 Aralık 2018 18:07

Nikkei Asian Review gazetesinin, ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi’nin yayınladığı muafiyet listesine dayanan haberine göre, ABD yönetimi Çin mallarına uygulanan tarifelerde 1,000 ürüne muafiyet tanıdı.

Muafiyetlerin, 250 milyar dolar değerindeki Çin malına ek tarife uygulamasının yürürlüğe girdiği Temmuz ayından itibaren geriye dönük olarak başlayan bir yıl için geçerli olacağı belirtildi.

Haberde, muaf tutulan ürünler arasında, kağıt yapım ekipmanı, konveyör bant bileşenleri, endüstriyel makineler ve elektronik parçalar gibi ürünler bulunduğu belirtildi.

(DHA)

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