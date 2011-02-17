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Dünya

ABD'DEN BAHREYN'DEKİ GÖSTERİCİLERE DESTEK WASHINGTON (A.A)

17 Şubat 2011 00:03

-ABD'DEN BAHREYN'DEKİ GÖSTERİCİLERE DESTEK  WASHINGTON (A.A) - 16.02.2011 - ABD, Bahreyn hükümetinden, vatandaşların protesto hakkına saygı göstermesini istedi. Beyaz Saray sözcüsü Jay Carney, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bahreyn'de muhalefetin gösterileriyle ilgili olarak, hem Bahreyn hükümetine hem göstericilere şiddetten kaçınmaları çağrısı yaptı. Carney, Bahreyn hükümetinden de ''vatandaşların protesto hakkına saygı duymasını'' isteyerek, ''Bahreyn ve bölgedeki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz'' diye konuştu. Tunus ve Mısır'daki halk ayaklanmalarının ardından, Körfez ülkesi Bahreyn'de önceki gün gösteriler başlamıştı. Ülkede Şii muhalefet gerçek anlamda bir ''anayasal monarşi'' çağrısı yapıyor. 

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