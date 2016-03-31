ABD’den Avrupa’ya askeri takviye



ABD, Doğu Avrupa'daki askeri varlığını güçlendiriyor. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan açıklamada, bir zırhlı tugayın NATO'nun doğu kanadına sevk edileceği, bu adımın Avrupalı müttefiklerin Rusya'nın saldırgan tavrına karşı endişeleri nedeniyle atıldığı bildirildi.

ABD ordusunun Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı (Eucom), daha önce yaptığı açıklamada muharip tugayın sevkinin 2017 şubat ayında başlayacağını açıklamış, Başkan Barack Obama, ocak ayında Avrupa için savunma harcamalarının artırılacağını söylemişti. Böylece 2017 sonu itibariyle Avrupa'da Amerikan ordusuna bağlı üç tugayın bulunması planlanıyor.

Rusya: Önlemlerimizi alıyoruz

ABD'nin adımına Rusya'dan yanıt gecikmedi. Rusya'nın NATO elçisi Aleksander Gruşko, karşı önlemler alacaklarını açıklayarak, “Elimiz kolumuz bağlı seyredecek değiliz. ABD'nin askeri varlığını artırmasının hiçbir gerekçesi yoktur ve buna karşı biz de düzenli olarak gerekli gördüğümüz askeri önlemleri alıyoruz“ diye konuştu.

Amerikan tugayının başta Rusya'ya komşu Baltık ülkeleri ve Polonya olmak üzere Bulgaristan ve Romanya'da da düzenli olarak tatbikatlara katılması, 4 bin 200 asker, 250 tank, ayrıca obüs, askeri taşıt ve bin 700 taşıtı kapsaması öngörülüyor.

Tugayda dokuz ayda bir askerlerin değiştirilmesi ve yeni askeri teçhizatın Avrupa'ya taşınması planlanıyor. Sabit teçhizatın ise Almanya, Belçika ve Hollanda'da depolanması öngörülüyor.

Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Philip Breedlove, Avrupa'da daha modern teçhizat ve daha büyük hareket kabiliyeti ortaya koyacaklarını belirterek, “Böylece NATO müttefiklerimizi Rusya'nın Orta Avrupa ve diğer bölgelerdeki saldırgan tutumu karşısında güvenceye almadaki güçlü ve uygun adımlar atma stratejimizi sürdürüyoruz“ diye konuştu.