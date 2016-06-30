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ABD'den askeri ve diplomatik personel yakınlarına Türkiye yasağı

ABD Savunma Bakanlığı kaynakları, bu tip bir hamlenin Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen saldırıdan önce planlandığını belirtti

30 Haziran 2016 13:54

Amerikan hükümeti, Türkiye’deki askeri ve diplomatik personel yakınlarının kendilerine refakat etmesini daimi olarak yasaklamaya hazırlanıyor. ABD Savunma Bakanlığı kaynakları, bu tip bir hamlenin Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen saldırıdan önce planlandığını belirtti.

Hürriyet’te yer alan habere göre, ABD’li kaynaklar, bu kararının Türkiye’deki güvenlik durumu nedeniyle verildiğini ifade etti. Askeri yetkililerin, İncirlik Hava Üssü ve diğer kentlerde görevlendirilecek ABD’li askeri ve sivil personele “eşlik edilmeden” gitmesini öngören bir düzenleme hazırladığı kaydedildi. Bu kararın Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen saldırıdan önce gündeme geldiği aktarıldı. Adının açıklanmasını istemeyen askeri bir yetkili, “Bu değişiklik Türkiye’de güvenlik durumunun kötüleşmeye devam ettiğini yansıtıyor” dedi.

ABD Savunma Bakanlığı tarafından sonuçlandırılması beklenen değişiklik, askeri personelin Türkiye’de görevlendirme süresinin 2 yıldan 1 yıla düşürülmesi, askerlerin beraberinde ailelerini getirmemesi anlamına geliyor. Ancak öngörülen değişiklikten Büyükelçiler ya da güvenlik işbirliği personeli etkilemeyecek.

Reuters'a konuşan ABD Savunma Bakanlığı kaynakları, bu tip bir hamlenin Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen saldırıdan önce planlandığını belirtti.

Halihazırda Türkiye’de 2 bin 200 hizmet görevlisi ve sivil çalışan bulunurken, bunlardan bin 500’ü ise İncirlik Hava Üssü’nde görev yapıyor. Obama hükümeti, Mart ayında ABD’li askeri ve sivil personelin ailelerinin İncirlik Hava Üssü’nden ayrılmaları talimatı verirken, bu talimatın geçici bir süre için verildiği ifade edilmişti. Alınan kararla Türkiye’nin güneyinde bulunan personele refakat eden 650 aile ferdi etkilenirken, İstanbul ve Ankara’da da 100 kadar aile bireyinin kalmasına izin verilmişti.

 

 

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