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Dünya

ABD'den askeri personele Türkiye'ye seyahat yasağı

ABD Ordusu Avrupa komutanlığı, güvenlik gerekçesiyle askeri ve sivil çalışanların Türkiye'ye resmi olmayan seyahatler gerçekleştirmesini yasakladı

03 Kasım 2015 20:29

ABD Ordusu Avrupa komutanlığı, askeri personelin Türkiye’de artan güvenlik endişeleri nedeniyle ülkeye seyahatini yasakladı. 

Çifte vatandaşlığı olanlar dahil, askeri ve sivil çalışanların resmi olmayan seyahatler gerçekleştirmesi yasaklandı. ABD Ordusu Avrupa Komutanlığı’nın Facebook sayfasında yayınlanan yasaklar 9 Kasım’dan itibaren geçerli olacak. 

Türkiye’ye yapılan resmi ziyaretlerde ise ordudan izin alınması gerekiyor.

Uyarılara ek olarak Türkiye’ye seyahat edecek Savunma Bakanlığı yetkililerinin, “protesto olaylarından, mitinglerden, gösterilerden ve büyük topluluklardan uzak durması gerektiği” belirtildi.

Kararda halen geçerli olan seyahat kısıtlamalarının da geçerli olduğu belirtildi.

 

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