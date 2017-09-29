T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

ABD'den Arakan tepkisi: Myanmar etnik temizlik yapıyor

ABD, Myanmar hükümetini Arakan'daki Müslümanlara etnik temizlik yapmakla suçladı. BM Güvenlik Konseyi'nde konuşan ABD elçisi, Myanmar ordusuna silah temin eden ülkelere de çağrıda bulundu.

29 Eylül 2017 16:15

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Myanmar konusunda sekiz yıldır düzenlediği ilk açık oturum, üye devletlerin söz konusu Güneydoğu Asya ülkesiyle ilgili derin görüş ayrılıkları yaşadıklarını ortaya koydu. Arakan'daki Müslüman azınlığa uygulanan "etnik temizliğin" son bulmasını talep ederken Çin ve Rusya, Myanmar hükümetine destek çıktı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Güvenlik Konseyi'ndeki konuşmasında Myanmar'ın eski adı olan Burma'yı kullanarak, "Burmalı yetkililerin eylemlerini, ülkeyi bir etnik azınlıktan temizlemek için yapılan acımasız ve sürekli bir kampanya olarak adlandırmaktan korkamayız" dedi.

Haley, "Bu konseyde iyi niyetli ve diplomatik sözler sarf etme zamanı geçti... Artık görevini kötüye kullanan ve kendi vatandaşları arasında nefreti körükleyen Burmalı güvenlik güçlerine karşı harekete geçmeyi değerlendirmeliyiz" ifadesini kullandı.

ABD'li temsilci, Myanmar ordusuna silah sağlayan tüm ülkelere de çağrı yaptı. Haley, Myanmar ordusu üyeleri Rohingya Müslümanlarına yaptıkları "acımasız saldırılardan" sorumlu tutulana kadar, Myanmar'a silah temin edilmemesini istedi.

Çin ve Rusya'nın tutumu

ABD, İngiltere ve Fransa dahil diğer birçok Güvenlik Konseyi üyesi de Myanmar'daki şiddet olaylarının acilen sonlanması ve BM'nin sert bir karşılık vermesini talep etti.

Ancak Çin ve Rusya'nın Myanmar hükümetine destek vermesi, BM Güvenlik Konseyi'nin bu doğrultuda bir adım atmasını güçleştiriyor.

Myanmar'la yakın ilişkilere sahip olan Çin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı Vu Haytao, oturumdaki konuşmasında, uluslararası toplumdan "Myanmar hükümetinin karşılaştığı güçlüklere objektik gözle bakmalarını ve sabır göstererek destek vermelerini" istedi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasili Nebenziya ise Myanmar hükümeti üzerindeki "aşırı baskının" sadece ülkedeki mevcut durumunun daha da zorlaşmasına neden olacağını savundu.

BM Genel Sekreteri: Sistematik şiddet

Myanmar batısındaki Arakan'daki şiddet olayları nedeniyle son bir ay içinde komşu ülke Bangladeş'e kaçmak zorunda kalan Rohingya Müslümanlarının sayısı 500 bini geçti. Arakan'daki olayları daha önce BM de etnik temizlik olarak tanımlamıştı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Myanmarlı yetkililere bölgedeki askeri operasyonları acilen durdurmaları için çağrıda bulundu.

Myanmar'da "sistematik bir şiddet" olduğuna dikkat çeken Guterres, durumun "dünyanın en hızlı büyüyen mülteci krizine, insani krize ve insan hakları ihlalleri kâbusuna" dönüştüğünü belirtti.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/AP,CÖ/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABD MyanmarArakan MüslümanlaraGüvenlik KonseyiABDMyanmarMilletlerGüvenlik Konseyi MyanmarGüneydoğu AsyaMüslümanRusya MyanmarBirleşmiş MilletlerDaimi Temsilcisi Nikki Haley Güvenlik KonseyiBurmaBurmalıRohingya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24