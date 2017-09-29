ABD'den Arakan tepkisi: Myanmar etnik temizlik yapıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Myanmar konusunda sekiz yıldır düzenlediği ilk açık oturum, üye devletlerin söz konusu Güneydoğu Asya ülkesiyle ilgili derin görüş ayrılıkları yaşadıklarını ortaya koydu. Arakan'daki Müslüman azınlığa uygulanan "etnik temizliğin" son bulmasını talep ederken Çin ve Rusya, Myanmar hükümetine destek çıktı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Güvenlik Konseyi'ndeki konuşmasında Myanmar'ın eski adı olan Burma'yı kullanarak, "Burmalı yetkililerin eylemlerini, ülkeyi bir etnik azınlıktan temizlemek için yapılan acımasız ve sürekli bir kampanya olarak adlandırmaktan korkamayız" dedi.

Haley, "Bu konseyde iyi niyetli ve diplomatik sözler sarf etme zamanı geçti... Artık görevini kötüye kullanan ve kendi vatandaşları arasında nefreti körükleyen Burmalı güvenlik güçlerine karşı harekete geçmeyi değerlendirmeliyiz" ifadesini kullandı.

ABD'li temsilci, Myanmar ordusuna silah sağlayan tüm ülkelere de çağrı yaptı. Haley, Myanmar ordusu üyeleri Rohingya Müslümanlarına yaptıkları "acımasız saldırılardan" sorumlu tutulana kadar, Myanmar'a silah temin edilmemesini istedi.

Çin ve Rusya'nın tutumu

ABD, İngiltere ve Fransa dahil diğer birçok Güvenlik Konseyi üyesi de Myanmar'daki şiddet olaylarının acilen sonlanması ve BM'nin sert bir karşılık vermesini talep etti.

Ancak Çin ve Rusya'nın Myanmar hükümetine destek vermesi, BM Güvenlik Konseyi'nin bu doğrultuda bir adım atmasını güçleştiriyor.

Myanmar'la yakın ilişkilere sahip olan Çin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı Vu Haytao, oturumdaki konuşmasında, uluslararası toplumdan "Myanmar hükümetinin karşılaştığı güçlüklere objektik gözle bakmalarını ve sabır göstererek destek vermelerini" istedi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasili Nebenziya ise Myanmar hükümeti üzerindeki "aşırı baskının" sadece ülkedeki mevcut durumunun daha da zorlaşmasına neden olacağını savundu.

BM Genel Sekreteri: Sistematik şiddet

Myanmar batısındaki Arakan'daki şiddet olayları nedeniyle son bir ay içinde komşu ülke Bangladeş'e kaçmak zorunda kalan Rohingya Müslümanlarının sayısı 500 bini geçti. Arakan'daki olayları daha önce BM de etnik temizlik olarak tanımlamıştı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Myanmarlı yetkililere bölgedeki askeri operasyonları acilen durdurmaları için çağrıda bulundu.

Myanmar'da "sistematik bir şiddet" olduğuna dikkat çeken Guterres, durumun "dünyanın en hızlı büyüyen mülteci krizine, insani krize ve insan hakları ihlalleri kâbusuna" dönüştüğünü belirtti.

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AFP/AP,CÖ/BÖ