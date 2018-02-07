ABD'den Ankara'ya: OHAL'i sona erdirin

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç ve diğer tutuklu insan hakları savunucuları, gazeteciler, sivil toplum liderleri ve muhalif politikacıların durumunu yakından takip ettiklerini söyledi. Nauert, Türk hükümetini, “uzayan OHAL’i sona erdirmeye, OHAL yetkililerince keyfi gözaltına alınanları serbest bırakmaya ve Türkiye’nin kendi iç ve uluslararası yükümlülükleriyle uyumlu olarak hukukun üstünlüğünü koruma altına almaya” çağırdıklarını sözlerine ekledi.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre Sözcü Nauert, bu kişiler hakkında OHAL idaresi altında devam eden kovuşturmaların ifade özgürlüğüne derin darbe vurduğunu ve Türk anayasasında yer alan yargı bağımsızlığı ve adil yargılama güvenceleri hakkında ciddi kaygılar uyandırdığını kaydetti.

'Bakan Tillerson henüz yeni bir seyahat açıklamadı'

Brifingde Nauert’e, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın gelecek hafta Türkiye’ye gitmeyi planladığı şeklindeki haberler ve gitmesi halinde bu endişeleri dile getirip getirmeyeceği de soruldu. Bakanın yakın dönemde herhangi bir seyahatine ilişkin bir planı henüz açıklamadıklarını ifade eden Nauert, ancak Türkiye’ye gitmesi halinde Tillerson’ın bu endişeleri de her zaman olduğu gibi gündeme getireceğini belirtti.