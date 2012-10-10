Amerikan İç Güvenlik Bakanı Ankara'da

Amerikan İç Güvenlik Bakanı Janet Napolitano Ankara'da Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazcı’yla görüşecek. Gündemde PKK ile mücadele, Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı sığınmacı sorunu ve İran konusu var.

Deniz Zeyrek'in Radikal.com.tr'de yer alan haberine göre, PKK ile mücadele ve ‘Kürt Sorunu’nun çözümünde önemli günler yaşanıyor. Mehmet Öcalan’ın, abisi Abdullah Öcalan ile görüşmesinden sonra ‘Kürt Sorunu’nun müzakereyle çözümü yönündeki çabalar yeniden canlanırken, uluslar arası alanda da kritik gelişmeler yaşanıyor.

İspanya ve Fransa’nın PKK’lılara yönelik iki kritik adım atılmasını ABD’nin Türkiye’ye desteğini artırması izliyor. El-Kaide başta olmak üzere dünyanın değişik yerlerinden terörle mücadele eden ABD’nin İç Güvenlik Bakanı Napolitano da bu çerçevede bugün akşam saatlerinde Ankara’ya geldi. Napolitano ‘Kürt Açılmı’nı başından beri yürüten Beşir Atalay ile önemli bir görüşme yapacak; İçişleri Bakanı İdris Naim’le de biraraya gelecek. Napolitano, ABD’nin, PKK ile mücadele konusunda Türkiye’ye verdiği desteği artırarak sürdüreceğini iletecek.

Suriye ve İran'da gündemde

Obama kabinesinin güvenlikle ilgili en kritik ismi olan Napolitano, sınır güvenliği ve göç konusunda da kritik çalışmaların yapıldığı bir bakanlığın başında. Bu nedenle Türkiye’nin Suriye sınırlarında yaşanan mülteci sorunu da Ankara’da yapacağı görüşmelerde gündeme gelecek. İran’ın, Suriye ve Hizbullah’a verdiği desteği de yakından takip eden ABD, İran’a uygulanan ambargonun delinmemesi için yoğun çaba harcıyor. Dolayısıyla görüşmelerde Türkiye-İran sınırındaki denetimler ve İran ile ticaret, para transferi gibi konular da masaya yatırılacak.