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Dünya

ABD'den Alaska'da füze savunma sistemi denemesi

ABD füzesavar savunma sistemi "THAAD"ı Alaska'da test etti

31 Temmuz 2017 19:51

ABD füzesavar savunma sistemi "THAAD"ı Alaska'da test etti. THAAD kıtalararası balistik füzeleri temsil eden 15 hedefin tamamını engellemeyi başardı.

Amerikan Füze Savunma Dairesi'nden yapılan açıklamada, Büyük Okyanus üzerinde gerçekleştirilen denemelerde, THAAD'ın kıtalararası balistik füzeleri temsil eden 15 hedefin tamamını engellediği belirtildi. 

Ayrıca elde edilen verilerin Amerikan Füze Savunma Dairesi'nin ortaya çıkan tehditlerden daha önce hareket etme imkanını artırdığı ifade edildi. 

Kuzey Kore son kıtalararası füze denemesinin başarılı olduğunu duyurmuş ve denemeyi ABD'ye "sert bir uyarı" olarak tanımlamıştı.

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