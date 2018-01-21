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ABD'den Afrin harekatına ilişkin ilk açıklama

Pentagon'dan yapılan açıklamada taraflara şiddetten kaçınma çağrısı yapıldı

21 Ocak 2018 01:04

Pentagon Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine-Galloway,  Suriye'nin YPG kontrolünde bulunan Afrin bölgesine yönelik olarak düzenlenen askeri harekâta ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamada, Türkiye'nin Suriye sınırındaki durumla ilgili endişelerinin kabul edildiği söylenerek, taraflara şiddetten kaçınma çağrısı yapıldı.

"Türkiye'nin kaygılarını anladıklarını" söyleyen Rankine-Galloway, ABD öncülüğündeki koalisyonun Afrin’de devam bir operasyonu olmadığı vurgusu yaparak ülkesinin Afrin’deki gelişmelere müdahil olmasının söz konusu olmadığını ima etti.

Pentagon'un açıklamalarından satır başları:

"ABD Türkiye'nin Suriye ile sınır bölgesindeki durumla ilgili endişelerini kabul ediyor, ancak tarafları şiddetten kaçınmaya çağırıyor.

ABD Türkiye'nin terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'ya herhangi bir destek vermiyor.

ABD Türkiye'yi ve Suriyeli Kürtleri IŞİD'le mücadeleye yoğunlaşmaya çağırıyor."

Ayrıntılar geliyor…

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