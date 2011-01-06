-ABD'DEN AFGANİSTAN'A 1400 ASKER DAHA WASHINGTON (A.A) - 06.01.2011 - Wall Street Journal gazetesi, ABD'nin bahar ayları öncesinde takviye olarak Afganistan'a 1400 deniz piyadesi göndermeyi planladığını yazdı. Gazete, yetkililere dayandırarak verdiği haberinde, taburun, en erken bu ay ortalarında bölgeye ulaşmaya başlayabileceğini kaydetti. Haberde, ''Birlikler genellikle ABD'nin son birkaç ayda askerlerini yoğunlaştırdığı ülkenin güneyinde, Kandahar çevresinde konuşlandırılacak'' denildi. ABD'nin Afganistan'da yaklaşık 100 bin askeri bulunuyor. 2008 yılından bu yana operasyonların artırılmasına rağmen bu dönemin, Taliban militanlarının en güçlü oldukları dönem olduğu ifade ediliyor. Geçen yıl ülkede 700'den fazla yabancı asker ölürken, sivil kayıpların da rekor seviyede olduğu belirtilmişti. ABD Başkanı Barack Obama, geçen ay yaptığı açıklamada, Amerikan askerlerinin temmuzda çekilmesi ve güvenliğin Afgan birliklerine 2014'de devredilmesi için yeterli ilerleme sağlandığını kaydetmişti.