ABD’den Adana için güvenlik uyarısı!

ABD’nin Adana Konsolosluğu, kentteki ABD menşeili otellere yönelik detaylı ve dikkate değer potansiyel terör tehditleri gözlemlendiğini duyurarak vatandaşlarına bu tesislerin müşterisi olmak konusunda dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Denizaşırı Güvenlik Danışma Konseyi’nin (OSAC) internet sitesinde yayınlanan açıklamada, bakanlığın ABD vatandaşlarını Türkiye’deki artan terör tehdidine karşı uyarmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “ABD vatandaşları Türkiye’nin güneydoğusuna yolculuk etmekten kaçınmalı, ülkeye ve ülkenin içindeki seyahatlerini de dikkatlice değerlendirmeli. Bakanlık, devam eden OHAL’in ve Ankara, İstanbul, Gaziantep ile güneydoğu Türkiye’nin genelindeki terör olaylarının etkilerini gözlemlemeye devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

Yabancı turistlerin Türkiye’deki terör saldırılarında özellikle hedef alındığını ifade eden OSAC, 9 Eylül’de dünya genelinde yayınlanan uyarıyı hatırlatarak, teröristlerin Türkiye de dahil olmak üzere Avrupa genelinde büyük spor olaylarını, restoranları, kafeleri, tiyatroları, pazar yerlerini, havacılık ve ulaşım servislerini ve kamu hedeflerini hedef aldığı belirtildi. Terör örgütlerinin yakın zamanda Batılıları ve ABD vatandaşlarını kaçırma tehdidinde bulunduğunu kaydeden OSAC, tüm vatadaşlarına seyahat planlarını gözden geçirmelerinin önemli olduğu uyarısında bulundu.