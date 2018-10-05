ABD'den 7 Rus istihbarat görevlisine siber saldırı suçlaması

ABD Adalet Bakanlığı, 7 Rus istihbarat görevlisini dünya çapında siber saldırılar düzenlemekle suçladı.

Haklarında iddianame hazırlanan ve dava açılan Rus istihbarat görevlileri; Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ile çeşitli dopingle mücadele birimlerini ve ABD'nin Pennsylvania eyaletindeki nükleer enerji şirketi Westinghouse'u hedef almakla suçlanıyor.

Bu istihbarat görevlilerinden dördü daha önce İngiltere ve Hollanda tarafından da Lahey merkezli Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) siber saldırılar düzenlemeye çalışmakla suçlanmışlardı.

Rusya ise suçlamaları reddediyor.

Hollanda Askeri İstihbarat Servisi'nin (MIVD), Nisan ayında Rus gizli servisi tarafından Lahey merkezli Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) yönelik bir siber saldırıyı önlediği açıklandı. Hollanda, 13 Nisan'daki saldırı girişiminin ardından, olaya karışan 4 Rus subayını aynı gün sınır dışı ettiğini duyurdu.

Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, Lahey'de düzenlediği basın toplantısında, OPCW'ye yönelik siber saldırı girişiminde bulunan Rus görevlilerinin kimliklerini açıkladı. Bijleveld'ın verdiği bilgiye göre, saldırı girişiminde bulunan Rus subaylar 10 Nisan'da diplomatik pasaportla Lahey'e geldiler.

Saldırı girişimi Rus ordusuna bağlı bilgisayar operatörleri Aleksej Sergejvich Morentes, Yevgeny Mikhailovixh ile istihbarat uzmanları Oleg Miajlovich Serebrjakov ve Alaksi Valeryvich Minin tarafından greçekleştirildi. Rus ajanlar, Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı OPCW'nin Wİ-Fİ ağına girmeye çalışırken, Hollanda istihbaratı müdahale etti.

Bilgisayar ve ekipmanlarına el konulan 4 ajan aynı gün sınır dışı edildi.

Rus ajanlardan birinin bilgisayarında Malezya da dahil olmak üzere farklı ülkelerle bağlantı saptandı. Bu bilgisayarın Ukrayna üzerinde Temmuz 2014'te Ruslar tarafından düşürüldüğü açıklanan MH-17 sefer sayılı uçağın soruşturmasını yürüten Malezya savcısı ile polisine yönelik siber saldırıda da kullanıldığı belirlendi.

Hollanda'ya göre, Lahey'deki uluslararası kurumlar nedeniyle Rus casuslar bu kentte oldukça aktif. Ruslar ayrıca MH-17 faciası ile ilgili bilgi elde etmeye de çalışıyordu.

Hollanda Savunma Bakanı Bijleveld, Rusya'ya, uluslararası siber saldırılardan vazgeçmesi çağrısı yaptı. Hollanda hükümeti de, Rusya'nın Lahey Büyükelçisi'ni çağırarak saldırı girişimin protesto etti.

MIVD Başkanı Onno Eichelseim, başında bulunduğu birimin bu tür gizli operasyonlar konusunda ilk kez bu kadar ayrıntılı açıklama yaptığını söyledi. Buna gerekçe olarak da, ABD yönetimin Rus istihbaratı ile ilgili yapacağı ayrıntılı açıklamaya katkıda bulunmak istemelerini gösterdi.

İngiltere hükümeti de, Rus gizli servisinin, Batı demokrasilerini baltalamak için bir dizi küresel siber saldırı hazırlığında olduğunu açıkladı.

Hollanda askeri istihbaratı Ocak ayında, "ABD'de son başkanlık seçimlerindeki Rus manipülasyonu" konusunda FBI tarafından yürütülen soruşturmada önemli rol oynayan belgeler elde etmişti.

AIVD, bu bilgileri Rus hacker grubu Fancy Bears'tan (Süslü Ayılar) elde ettiğini açıklamıştı.

İngiltere Başbakanı Theresa May ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ortak bir açıklamayla Rusya'ya tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada, OPCW'ye yönelik siber saldırı girişiminin "Rusya'nın askeri istihbarat servisi GRU'nun küresel değerlere ve güvenliğe saygısızlığını" gözler önüne serdiği belirtildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt da ülkesinin müttefikleriyle, Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanmasını tartıştığını açıkladı.

Avrupa Birliği de Rusya'yı siber saldırı girişimleri nedeniyle eleştirdi.