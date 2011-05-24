-ABD'DEN 7 FİRMAYA DAHA YAPTIRIM WASHINGTON (A.A) - 24.05.2011 - ABD Dışişleri Bakanlığı, İran ile iş yaparak, bu ülkenin nükleer programına katkı sağladıkları gerekçesiyle 7 firmaya daha yaptırım kararı alındığını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada isimleri yer alan firmalar şunlar: İsrail'den gemicilik firması "Ofer Brothers Group", Venezuela'nın devlet petrol firması "Petroleos", Singapur'un "Tanker Pacific", Monako'dan "Associated Shipbroking", İran ve Jersey (ABD) firması "Petrochemical Commercial Company International", BAE'den "Royal Oyster Group", BAE ve İran firması "Speedy Ship". Daha önce yaptırım kararı alınan kişi ve firmalara eklenen bu firmalar, ABD hükümet sözleşmelerinde yer alamayacak, ABD yardım ve lisanslarından yararlanamayacak.