T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD'DEN 7 FİRMAYA DAHA YAPTIRIM WASHINGTON (A.A) 

24 Mayıs 2011 22:36

-ABD'DEN 7 FİRMAYA DAHA YAPTIRIM WASHINGTON (A.A) - 24.05.2011 - ABD Dışişleri Bakanlığı, İran ile iş yaparak, bu ülkenin nükleer programına katkı sağladıkları gerekçesiyle 7 firmaya daha yaptırım kararı alındığını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada isimleri yer alan firmalar şunlar:  İsrail'den gemicilik firması "Ofer Brothers Group",  Venezuela'nın devlet petrol firması "Petroleos",  Singapur'un "Tanker Pacific",  Monako'dan "Associated Shipbroking",  İran ve Jersey (ABD) firması "Petrochemical Commercial Company International",  BAE'den "Royal Oyster Group",  BAE ve İran firması "Speedy Ship".  Daha önce yaptırım kararı alınan kişi ve firmalara eklenen bu firmalar, ABD hükümet sözleşmelerinde yer alamayacak, ABD yardım ve lisanslarından yararlanamayacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24