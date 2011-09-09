ABD'den 447 milyar dolarlık paket

T24

ABD Başkanı Barack Obama, ülkesinin "ulusal bir krizle" yüz yüze olduğunu belirterek, vergi indirimi ve kamu harcaması içeren yeni istihdam paketini açıkladı.Kongre'nin özel oturumunda konuşan Obama, yavaşlayan ABD ekonomisinin canlandırılması ve yüzde 9,1 oranındaki işsizliğin düşürülmesi için yeni paketin bir an önce onaylanmasını istedi.Yeni paketin 447 milyar dolarlık bir maliyet içerdiği belirtiliyor. Obama'nın, 2012'de yeniden başkan seçilme şansını artırması için hayati önem taşıyan bu paketin Kongre'de onaylanması için, çoğunluğu ellerinde bulunduran Cumhuriyetçiler ile zorlu bir mücadeleye gireceği ifade ediliyor.Günlerdir beklenen konuşmasında Obama, Kongre üyelerine, "Bu paket yavaşlayan ekonomiye bir hareket getirecek ve şirketlere, eğer yatırım yaparlarsa ve istihdamı artırırlarsa, ürün ve hizmetlerini satacak müşteri bulacakları konusunda güven verecek. Bu yüzden bu istihdam planını derhal geçirmelisiniz" diye konuştu.Obama'nın ekonomiyi canlandırma planı, işsizlik sigortası konusunda 49 milyar dolar, okulların modernize edilmesi için 30 milyar dolar ve ulaştırma altyapı projeleri için de 50 milyar dolarlık bir maliyet içeriyor. Ancak paketin en önemli maliyet kalemini, işçiler ve özellikle küçük işletmeler için getirilecek 240 milyar dolarlık vergi indirimi oluşturuyor. Plana göre, istihdam vergisi ve maaşlardan kesilen vergiler gelecek yıl yarı yarıya düşürülecek.Bunların dışında; 35 milyar dolar öğretmenler, itfaiyeciler ve polis memurlarının işsiz kalmasını önlemek amacıyla kullanılacak. 15 milyar dolar boş ve oturulamaz durumdaki evlerin yenilenmesi, 5 milyar dolar da dar gelirli gençlerin ve yetişkin işçilerin desteklenmesi için harcanacak.Obama'nın planına göre, 15 bin okul yenilenecek ve 280 bin öğretmenin işsiz kalması engellenecek. Ayrıca, binlerce yeni öğretmen iş bulacak.Anketlerde yüksek işsizlik nedeniyle oy oranının azaldığı görülen Obama'nın yeni paketi, 105 milyar dolarlık bayındırlık işlerini de içeriyor. Buna göre, eskimiş yollar ve köprüler onarılacak ve böylece işsiz yol işçileri de iş bulmuş olacak.Obama, plana karşı çıkan Cumhuriyetçiler'e de seslenerek, "Şimdi, siyasi sirki bırakma ve ekonomiyi büyütmek için gerçekten bir şeyler yapma zamanı geldi" dedi.Barack Obama, ayrıca, Panama, Kolombiya ve Güney Kore ile de ticaret anlaşmaları yapılması için engellerin kaldırılmasını istedi. Obama, "Eğer Amerikalılar Kia ve Hyundai araba alabiliyorsa, ben de Güney Koreliler'i Ford, Chevrolet ve Chrysler arabaların içinde görmek istiyorum. 'Made in America' damgası vurulmuş daha çok ürünün dünyada satıldığını görmek istiyorum" ifadesini kullandı.Obama, 450 milyar dolarlık paketi vergi artışları, harcamalarda kesintiler ve sağlık harcamalarını azaltarak finanse etmeyi planlıyor. Finansman konusundaki ayrıntıların, ABD'nin uzun dönemli borçlarının düşürülmesiyle ilgili önerilerle birlikte önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.