-ABD'DEN "WIKILEAKS" UYARISI WASHINGTON (A.A) - 08.01.2011 - Wikileaks tarafından açıklanan ABD Dışişleri Bakanlığı gizli yazışmalarında adları geçen yabancı kaynakların ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından uyarıldığı ve bir kısmının daha güvenli yerlere geçmelerine ABD tarafından yardımcı olunduğu açıklandı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü P.J. Crowley, "birkaç yüz kişinin", belgelerin açıklanmasından ötürü tehlikeye girebileceğini, bu konuda kendilerinin uyarıldığını belirterek, bunların küçük bir kısmına, "daha güvenli yerlere geçmeleri için" yardım edildiğini belirtti. Crowley, Amerikalı yetkililerle konuşan ve bu nedenle belgelerde adları geçenler arasında sivil toplum aktivistleri, gazeteciler veya hükümet yetkililerinin bulunduğunu söyledi. Sözcü, bu kişilerin Amerikalı yetkililerle görüşmelerinin ve bunların Wikileaks tarafından ifşa edilmesinin, yerel hükümetleri veya diğer yerel siyasal güçleri kızdırabileceğini düşünerek, önlemler alındığını ifade etti. Crowley, belgelerle adları açıklanan kişilerle ilgili durumları değerlendirmek üzere özel bir ekip oluşturduklarını bildirdi. Crowley, "Belgelerde adları geçenler üzerinde odaklanarak, özellikle dünyadaki baskıcı toplumlardakilerin şiddet, hapis veya diğer ciddi zararlara maruz kalıp kalmayacakları riskini değerlendirdik" dedi. Bu kişilere nasıl yardım ettiklerine dair ayrıntıları açıklamayan Crowley, buna karşın, ilgili hükümetleri, "Wikileaks belgelerinde adları geçenlere baskı yapılmaması konusunda uyardıklarını" belirtti.