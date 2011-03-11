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Dünya

ABD'DEN "İLİŞKİYİ BOZMAYIN'' ÇAĞRISI WASHINGTON (A.A)

11 Mart 2011 10:58

-ABD'DEN "İLİŞKİYİ BOZMAYIN'' ÇAĞRISI WASHINGTON (A.A) - 11.03.2011 - ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Philip Gordon, "Türkiye ile İsrail'in Mavi Marmara olayına dair görüş farklılıklarının, aralarındaki tarihi ilişkinin önüne geçmesine izin vermemesi gerektiğini" söyledi. ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Avrupa Alt Komitesinde katıldığı oturumda, Türkiye'yi İsrail ile ilişkiler konusunda "iki yüzlü" politikalar izlemekle eleştiren Demokrat Parti New York milletvekili Eliot Engel'in bir sorusunu yanıtlayan Gordon, iki ülke ilişkilerinin bozulmasından üzüntü duyduklarını belirtti. Türkiye-İsrail ilişkilerinde 1990'lı yıllarda yaşanan olumlu gelişmeleri hatırlatan Gordon, zaten Türkiye ve İsrail arasında Gazze ve İran konularında bakış farklılıkları olduğunu, ama iki ülke ilişkilerinin Mavi Marmara olayından sonra en kötü noktaya gerilediğini ifade etti. Gordon, iki tarafı doğrudan diyalog kurmaya teşvik ettiklerini belirterek, "(Mavi Marmara olayı konusunda) farklı görüşe sahipler. Ama bu görüş farklılığının tarihi ilişkinin önüne geçmesine izin vermemeliler" dedi. İsrail ile Kıbrıs Rum yönetimi arasında imzalanan anlaşmaya dair soru üzerine de Gordon, Kıbrıs Rum yönetimi ile İsrail arasındaki bağların gelişmesini olumlu bulduklarını, Avrupa'daki enerji çeşitliliğini teşvik edecek bu tür gelişmeleri desteklediklerini kaydetti.

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