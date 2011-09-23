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Dünya

ABD'den "iktidarı bırak" çağrısı NEW YORK (A.A)

23 Eylül 2011 20:32

-ABD'den "iktidarı bırak" çağrısı NEW YORK (A.A) - 23.09.2011 - ABD, uzun süredir tedavi gördüğü Suudi Arabistan'dan ülkesine dönen Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'e, Körfez ülkelerinin girişimiyle hazırlanan "iktidarın devri" anlaşmasını imzalayarak, iktidarı bırakmasını istedi. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Victoria Nuland, "Yemen'in, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi'nin önerisi temellerinde ilerlediğini görmek istiyoruz" dedi. Nulland, "Bu anlaşmayı imzalayarak, iktidarı bırakarak ve ülkesinin yoluna devam etmesine izin vererek Salih bunun gerçekleşmesini sağlayabilir" diye konuştu. 

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