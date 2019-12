-ABD'DEN "23 NİSAN" TEŞEKKÜRÜ WASHINGTON (A.A) - 19.04.2011 - Ermeni lobisinin ABD Kongresi'nde faaliyetlerini yoğunlaştırdığı Nisan ayında, Kongre'deki Türk dostu milletvekilleri de karşı atağa geçerek, ardı ardına Türkiye lehine tasarılar sunuyor. Radikal Ermeni kuruluşu ANCA'nın geçen hafta Kongre'de düzenlediği ve bazı Kongre üyelerinin 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarına destek veren açıklamalar yaptığı anma etkinliğinin ardından, Kongre'deki Türkiye Dostluk Grubu'nun dört eşbaşkanı, Temsilciler Meclisi'ne Türkiye'ye yönelik övgülerin yer aldığı "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" konulu karar tasarısı sunmuştu. Şimdi de Türk dostu olarak tanınan New York milletvekili Edolphus Towns, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" konulu bir karar tasarısını Meclis'e sundu. Türkiye'yi öven ifadelerin yer aldığı 235 sayılı tasarıda, Türkiye'deki parlamenter demokrasiden övgüyle söz edilirken, Atatürk'ün Türkiye'nin bağımsızlık ve egemenliğini gençlere emanet ettiği hatırlatılarak, dünyadaki ilk çocuk bayramını ilan etmesi nedeniyle Türkiye'ye teşekkür ediliyor. Önce Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde görüşülecek olan tasarıda, "23 Nisan'ın Türkiye'de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlandığı" belirtilerek, "23 Nisan 1920'de, Kurtuluş Savaşı sırasında, Ankara'daki Büyük Millet Meclisi'nin, yeni, bağımsız, laik ve modern Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atmak üzere toplandığı" kaydedildi. Tasarıda, "24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Anlaşması'nın ardından, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, yeni Türkiye devletinin kurumlarını inşa etme görevine başladığı" belirtildi. "Atatürk'ün 23 Nisan'ın sadece Ulusal Egemenlik Günü değil, Çocuk Bayramı olarak da kutlanacağını ilan ettiği" anımsatılan tasarıda, "Atatürk'ün bunu yaparak, Türkiye'nin bağımsızlığını ve egemenliğinin korunmasını gençlere emanet ettiği" belirtildi. Tasarıda, "dünyada ilk kez bir devletin, bir günü çocuklara adadığına" işaret edilerek, "23 Nisan 1924'ten beri her yıl 23 Nisan'ın Türkiye'de kutlandığı ve o günde, çocukların üst düzey hükümet yetkililerinin ve milletvekillerinin makamlarına geçtiği" anlatıldı. "Türk yetkililerin son 20 yıldır 23 Nisan'da, ülkede düzenlenen festivallere katılmak üzere dünyanın her yerinden çocukları davet ettiği" anımsatılan tasarıda, "Çocuk Bayramı'nın öneminin uluslararası toplum tarafından da tanındığı, UNICEF'in 23 Nisan'ı Uluslararası Çocuk Günü olarak ilan ettiği ve Uluslararası Çocuk Günü vesilesiyle her yıl düzenlenen kutlamalara 60'dan fazla ülkenin katıldığı" belirtildi. Tasarıda, "Temsilciler Meclisi, çocuklarımızı onurlandırmanın önemini kabul ediyor ve ABD'nin Uluslararası Çocuk Günü'ne katılımını memnuniyetle karşılıyor. Türkiye devleti ve vatandaşlarına, çocukların ülkelerine ve dünyaya yönelik önemlerini tanıyan ilk ülke olmasından dolayı teşekkür ediyor ve Türk halkını parlamenter demokrasilerinin canlılığından dolayı kutluyor" ifadesi kullanıldı.