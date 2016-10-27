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ABD'den 29 Ekim uyarısı

ABD Büyükelçiliği vatandaşlarına bir kez daha güvenlik uyarısı yaptı

27 Ekim 2016 21:56

Ankara’daki ABD Başkonsolosluğundan yapılan ‘ABD Vatandaşları için Güvenlik Mesaji’ başlıklı iletide İzmir’de Kordonboyu ve Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak 29 Ekim etkinlikleri için ‘Barışçıl gösterilerin çatışma ve şiddete evrilebileceği’ uyarısına yer verildi. 

Mesajda ABD vatandaşlarının ‘kalabalık yerlerden uzak durması, eylem ve etkinliklerin toplanma alanlarında dikkatli davranması’ istendi.

Geçen ay ABD’nin Adana Konsolosluğu kentte ‘terör tehdidi’ bulunduğunu, ABD Dışişleri Bakanlığı da ‘Türkiye’nin güneydoğusuna seyahat edilmemesi gerektiğini’ belirtmişti.

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