ABD'den 217 kişiye Suriye'de 'kimyasal saldırı' yaptırımı

ABD, Nisan ayı başında kimyasal silah saldırısı düzenlemekle suçladığı Suriye hükümetiyle ilişkili 271 kişiyi yaptırım listesine aldı.

Suriye Bilimsel Araştırmalar Merkezi'nin kimyasal silahların geliştirilmesinde rol oynadığını belirten ABD, bu kuruma bağlı çalışan kişilerin yaptırım listesine girdiğini söyledi.

Suriye'nin Han Şeyhun kasabasında en az 20'si çocuk 90'ın üzerinde sivil zehirli gaz soluyarak hayatını kaybetmiş, ABD Suriye ordusunu kimyasal silah kullanmakla suçlamıştı.

Ancak Suriye hükümeti ve müttefiki Rusya, iddiaları reddederek, bölgede düzenlenen bir hava saldırısında silahlı muhaliflere ait bir cephaneliğin vurulduğunu ve cephanelikteki zehirli gazların açığa çıktığını savunmuştu.

Yeni yaptırım listesini açıklayan ABD Hazine Bakanlığı ise 'kara listeye' alınan isimlerden bir kısmının beş yılı aşkın süredir Suriye hükümetinin kimyasal silah programında çalıştığını belirtti.

Yaptırım kararıyla birlikte listedeki isimlerin ABD bankalarındaki tüm mal varlıkları donduruluyor ve ABD şirketlerinin bu şahıslarla herhangi bir ticari faaliyet içerisine girmesi yasaklanıyor.

Hazine Bakanlığı açıklamasında, listedeki isimlerin iyi eğitim görmüş, kilit pozisyonlardaki kişiler olduğu ifade edildi ve "ABD'de herhangi bir finansal varlıkları bulunmasa da, Suriye dışına çıkarak fon yaratma kabiliyetleri bulunuyor" dendi.

ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin ise "Bu kapsamlı yaptırımlar, Suriye diktatörü Beşar Esad'ın masum sivillerin ölümüne yol açan kimyasal silahları geliştiren bilimsel araştırma kabiliyetlerini hedef alıyor" dedi.

Suriye hükümeti Bilimsel Araştırmalar Merkezi'nin tamamen sivil teknolojilerin geliştirilmesine odaklanmış bir kurum olduğunu söylüyor.

ABD ise kuruluşun kimyasal ve biyolojik silah geliştirme merkezine dönüştürüldüğünü iddia ediyor.

Suriye Bilimsel Araştırmalar Merkezi ilk kez 2005 yılında ABD'nin eski başkanlarından George W Bush tarafından yaptırım listesine alınmıştı. Bush o dönemde Suriye hükümetini, Bilimsel Araştırmalar Merkezi aracılığıyla kitle imha silahları geliştirmeye çalışmakla suçlamıştı.