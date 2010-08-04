-ABD'DEN 21 ŞİRKETE "İRAN" YAPTIRIMI WASHINGTON (A.A) - 03.08.2010 - Amerikan Hazine Bakanlığı, İran hükümeti hesabına hareket etmekle suçladığı 6 ülkeden 21 şirketi hedefleyen yeni yaptırımlar açıkladı. Açıklamada, Tahran tarafından yönetilen veya elde tutulan İran, Almanya, Lüksemburg, İtalya, Belarus ve Japonya'dan 21 banka, sigorta, yatırım, madencilik ve mühendislik şirketinin yeni müeyyidelerin hedefi olduğu belirtildi. Amerikan Hazine Bakanlığı, yeni yaptırımların hedefindeki şirketleri açıklamakla, Amerikan ve diğer ülkelerin vatandaşlarını bu kuruluşların ortaya koyduğu risklere karşı korumak istediğini de bildirdi. Listede, Belarus merkezli Onerzbank Zao ile Bank Torgovoy Kapital Zao, Almanya'nın Düsseldorf kentinde kayıtlı iki sigorta şirketi IFIC ile IHAG Trading, Almanya'nın Hamburg kentinde kayıtlı ve Düsseldorf ile Tokyo'da şubeleri bulunan makina satış firması Ascotec, Lüksemburg'da kayıtlı maden şirketi Metal and Mineral Trade, Hamburg merkezli hammadde ithalat-ihracak şirketi West Sun Trade gibi banka, şirket ve kuruluşlar bulunuyor. Amerikan vatandaşları ile ABD'de faaliyet gösteren tüm şirketlere bu şirketlerle iş yapma yasağı getiriliyor.