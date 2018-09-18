ABD'den 200 milyar dolarlık Çin malına ek gümrük vergisi

ABD, Çin'den satın aldığı ve toplam değeri 200 milyar doları bulan yaklaşık 6 bin ürün üzerindeki gümrük verilerini artıracağını açıkladı.

Ek gümrük vergisi getirilen ürünler arasında çanta, pirinç ve tekstil yer alıyor. Böylece, Çin'in ABD'ye sattığı malların yarısına ek gümrük vergisi getirilmiş oluyor.

Yeni gümrük vergileri 24 Eylül'de yürürlüğe girecek. İlk etapta yüzde 10 oranında vergi uygulanacak ve 2019 yılı başından itibaren bu oran yüzde 25'e çıkacak.

ABD Başkanı Donald Trump, yeni gümrük vergisi uygulamasının Çin'in "sübvansiyonlar ve bazı sektörlerde faaliyet göstermek isteyen yabancı şirketlere yerli ortak alma zorunluluğu gibi haksız ticari uygulamaları" nedeniyle getirildiğini söyledi.

Trump, "Yapılması gereken değişikliklerin türü konusunda çok açık olduk ve Çin'e bize daha adil davranması için her türlü fırsatı verdik. Ancak şu ana kadar Çin uygulamalarını değiştirme niyeti göstermedi" dedi.

Çin daha önce yaptığı açıklamalarda, ABD'nin gümrük vergilerini artırması halinde aynı şekilde karşılık vereceğini söylemişti.

Ancak Trump, Çin'in karşılık vermesi halinde "vakit geçirmeksizin üçüncü aşamaya geçileceğini" söyledi. Üçüncü aşamada toplam değeri 267 milyar doları bulan Çin ürünlerine ek vergi getirilmesi öngörülüyor.

Bu durumda, Çin'in ABD'ye ihraç ettiği tüm kalemlerde yeni vergiler getirilmiş olacak.

ABD, ilk olarak Temmuz ayında 34 milyar dolarlık Çin malında vergileri artırmış ve geçen ay yaşanan ticaret savaşını bir adım ileriye taşıyarak değeri 16 milyar doları bulan ürünlerde yüzde 25'lik vergi uygulamasına geçmişti.