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ABD'den 15 Temmuz mesajı

"ABD olarak Türkiye'nin demokrasisine sarsılmaz desteğimizin bir kez daha altını çiziyoruz"

15 Temmuz 2017 12:16

ABD Dışişleri Bakanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için bir açıklama yayınladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılına ilişkin mesajında, "Bir yıl önce Türkiye'nin tüm kesim ve siyasi görüşlerine mensup, cesur ve adanmış vatandaşları bir darbe girişimine karşı demokrasilerini savundu. ABD olarak Türkiye'nin demokrasisine ve demokratik kurumlarına olan sarsılmaz desteğimizin bir kez daha altını çiziyoruz" ifadesini kullandı.

Bakanlık Sözcüsü Nauert, Türkiye'deki darbe girişiminin birinci yılı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Nauert, şunları kaydetti:

"Bir yıl önce Türkiye'nin tüm kesim ve siyasi görüşlerine mensup, cesur ve adanmış vatandaşları bir darbe girişimine karşı demokrasilerini savundu. ABD olarak Türkiye'nin demokrasisine ve demokratik kurumlarına olan sarsılmaz desteğimizin bir kez daha altını çiziyoruz. Darbe girişiminde hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve sevdiklerine başsağlığı, yaralananlara şifalar diliyoruz."

 

"Cesaretlerini takdir ediyoruz"

 

 "Bugün ABD, demokratik toplumlarının hak ve özgürlüklerini muhafaza etmek için sokaklara çıkanların cesaretini takdir etmektedir" vurgusunu yapan Nauert, demokrasinin savunulmasının tahammül, tolerans, farklı fikirler ve temel özgürlüklerin korunmasını gerektirdiğini belirtti.

Sözcü Nauert ayrıca, "temel özgürlükler üzerindeki kontrolün demokratik toplumun esaslarına zarar vereceği" ve "zor zamanlarda daha fazla sese ihtiyaç olduğu" değerlendirmelerinde bulundu.

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