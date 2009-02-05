ABD'den 1 Mayıs mağdurlarına rekor tazminat

Los Angeles kentinde şehir meclisi, 1 Mayıs 2007 tarihinde düzenlenen gösteride, polisin göstericilere karşı aşırı güç kullanması nedeniyle, polis şiddetine maruz kalan gösterici ve yol kenarındaki insanlara toplam 12,85 milyon dolar tazminat ödenmesini kararlaştırdı.Şehir Meclisi'nin bugünkü toplantısında kabul edilen miktar, şimdiye kadar polisin kusuru nedeniyle yapılan en büyük nakdi ödeme olarak tarihe geçti.Şehir Meclisi kararı ile yüzlerce kişinin polise karşı yaptığı şikayetler sonuca bağlanmış oldu.Polis, göstericilere cop ve elektrik şoku veren silahlarla müdahale etmişti.