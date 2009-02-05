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Dünya

ABD'den 1 Mayıs mağdurlarına rekor tazminat

Los Angeles'taki 1 Mayıs kutlamalarında polis şiddetine maruz kalanlara 12,85 milyon dolar tazminat verilecek

05 Şubat 2009 02:00

İstanbul'da geçen yıl gerçekleşen olaylı 1 Mayıs gösterilerinin ardından, polisin çok sert müdahalesi 'orantısız güç kullanımı' kapsamına bile alınmazken, ABD, 1 Mayıs mağdurlarına
rekor tazminat verdi.

Los Angeles kentinde şehir meclisi, 1 Mayıs 2007 tarihinde düzenlenen gösteride, polisin göstericilere karşı aşırı güç kullanması nedeniyle, polis şiddetine maruz kalan gösterici ve yol kenarındaki insanlara toplam 12,85 milyon dolar tazminat ödenmesini kararlaştırdı.



Şehir Meclisi'nin bugünkü toplantısında kabul edilen miktar, şimdiye kadar polisin kusuru nedeniyle yapılan en büyük nakdi ödeme olarak tarihe geçti.

Şehir Meclisi kararı ile yüzlerce kişinin polise karşı yaptığı şikayetler sonuca bağlanmış oldu.

Polis, göstericilere cop ve elektrik şoku veren silahlarla müdahale etmişti.


Bu da Türkiye'den 1 Mayıs görüntüsü

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